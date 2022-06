Pohledem Thomase Kulidakise: Blackout a hladomor

Obiloviny z Ruska a Ukrajiny se nedostávají na trhy, přičemž obě země saturovaly na 30 procent světové poptávky. Dramaticky chybí také hnojiva a dusičnany z Běloruska a Ruska. Šéf Evropské unie jede jednat do Moskvy s ruským prezidentem, Turecko se s pomocí OSN snaží zprostředkovat dohodu Ruska a Ukrajiny na humanitárních koridorech pro přepravu obilí. Centrální překladiště by mělo být v Turecko. Generální tajemník OSN upozornil, že potravinovou krizi se bez Ruska nepodaří překonat.

Další hrozba, která je všudypřítomná hlavně v rozvinutých zemích, jsou možné výpadky dodávek energií. Naposled si to z důvodů technických vyzkoušela Praha, od studené války se ale bojíme i případného použití elektromagnetických zbraní (EMP). Pokud se chceme vyhnout malthusiánské pasti, budeme muset možná připustit, že i v sankcích by měly být výjimky. S podobnou nabídkou už přišly USA, ale neuspěly. Teď se to zkouší jinak.

Je pochopitelné, že část lidí volá po co největší přísnosti, je ochotná si utáhnout opasky, ale hrozí, že chudý a hladový jih planety, který si nemá moc co utahovat, pro to pochopení mít nebude a může se brzy vydat na pochod za lepším. Nápad na přepravu kamionu do Pobaltí a překládání na kolejích se ukázal jako neživotaschopný. Další možnost jsou podělit se s hladovějícími, ale není moc z čeho, válka s Ruskem, kterou nikdo nechce, případně věřit, že Kreml se ustrne. Je třeba pracovat se světem, jaký je, a s možnostmi, které máme, byť mohou působit nevábně.