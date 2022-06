Pohledem Thomase Kulidakise: Babišovo ANO by kvůli kauze STAN moc škodolibě hýkat radostí nemělo

Redl měl dobré kontakty, jelikož jeho tatínek, podnikatel Petr Redl sponzoroval hnutí STAN ve Zlínském kraji ještě za Gazdíka. Zbytek už je víceméně známý. Je to prostě další hřebík do víka rakve politické pověsti hnutí STAN, které slibovalo společně se zbytkem koalice novou, lepší, čistější politiku.

Politická opozice logicky, a jak také jinak, se na kauze pase. V mrvě další korupční kauzy se snaží najít živnou půdu pro své růže politického výsluní. Množí se výzvy k rezignaci šéfa STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, jehož straničtí podřízení mu zatápí tak, že opozice musí jen zelenat závistí, protože to by sama nevymyslela. Za hnutí ANO zaperlili nejvíce - jak také jinak - bývalý ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček a šéf hnutí Andrej Babiš.

Mezi ježděním obytňákem a obrážením hudebních festivalů Babiš vzkázal: „STAN je organizovaný zločin. Mluvil jsem o tom opakovaně. Myslím, že všichni víme, že je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe, takže to není nic překvapivého“. Havlíček dodal: „To, co se odehrává na pražském magistrátu a ve Středočeském kraji, je Liga mistrů organizovaného zločinu. Úplatky, drogy, konspirace, vysoká politika... a to je zřejmě jen začátek“.