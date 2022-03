Očima Saši Mitrofanova: Zlo v Rusku? Nejen tam. V Česku také

Putinovi okupanti na Ukrajině vraždí nevinné lidi. Mnozí teprve teď (je to přirozené, měli jiné starosti) nechápavě zírají na to, čeho jsou Putin a jeho zombie schopni. Velmi stručně: Jde o výsledek více než stoleté genocidy toho nejlepšího, co v Rusku bylo, tím nejhorším, co v Rusku bylo, je a teď převládá.