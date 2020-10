Očima Saši Mitrofanova: Zemanova volba

Kandidát na Prymulovu židli existuje. Premiér Andrej Babiš vyprávěl, že nechal prezidentovi Miloši Zemanovi kandidátův životopis, ale že Zeman prý nezná jeho jméno. Přesto se s ním má v úterý setkat a ve čtvrtek by Babiš chtěl uvést nového šéfa zdravotnictví do funkce.

Tak tedy: Prymula nerezignuje, dokud nebude stvrzen jeho nástupce. Babiš však řekl, že prezident se k výměně ministra nepostavil s nadšením. Jenže je tu prý Ústava, podle které Zemanovi nic nezbude než Prymulu odvolat a ministrova nástupce naopak do funkce jmenovat.

Z toho všeho vyplývá jediný závěr: záleží na tom, jak se rozhodne Zeman. Buď Prymulu odvolá a jmenuje nového šéfa resortu, anebo to neudělá. Jestliže to neudělá, Prymula ve funkci zůstane a potáhne to dál.