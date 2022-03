Očima Saši Mitrofanova: Zeman Putin’s slut. I když se teď tváří jako panna

Je to jeden pól české společnosti. Fiala se oprávněně stal zástupcem těch lidí, kteří si nejvíce cení svobody, pro sebe i pro ostatní. Společnost je však rozdělena. Přibližně napůl. Ve druhé půlce jsou obyvatelé, pro které je svoboda jen abstraktní pojem, kterého se nenají. I oni musí mít svého zástupce v nejvyšší politické třídě. Přirozeně ho mají. A ne ledajakého. Jejich duchovní bratři a sestry v jiných zemích by jim ho mohli závidět. S výjimkou Maďarska, kde je taky pěkný exemplář.

Vladimir Putin je válečný zločinec. Komu se tato definice nelíbí, vyřiďte si to nejen se mnou, ale taky s Joem Bidenem, ať to má grády. Miloš Zeman byl dlouholetá hlásná trouba a prodloužená ruka válečného zločince, která ovšem okamžitě převlékla kabát a chce vystupovat jako největší putinobijec. Otázka, děti, zní takhle: Jak byste nazvaly Miloše Zemana?

Pro osvěžení paměti tady pár věcí umístím. Jsou to jen střípky z uceleného obrazu Miloše Zemana jako kremelské rukavice. Marián Čalfa mi v půlce 90. let vyprávěl, že když byl ministrem komunistické vlády vedené Lubomírem Štrougalem, mu jednou premiér řekl: „Člověče, jak to děláš? Seš o hlavu vyšší než já, ale mám z tebe dojem, že já jsem větší!“ Když se podíváte na tuto fotografii, neubráníte se dojmu, že by Putin mohl v další chvíli, až by byla dokonána Zemanova snaha napodobit básníka, který touží státi se trpaslíkem, mít stejný dojem z formálního českého prezidenta.