Očima Saši Mitrofanova: Vztek

Když spolumajitel oděvní značky Le Premier Jakub Lohniský popisuje , jakým výsměchem je vládní pomoc podnikatelům, drží se též v rámci korektnosti. I když by vzhledem k tomu, jaký je rozdíl mezi Babišovým PR a reálným životem, měl nárok na jadrnější výrazivo.

Když se v reakci na uzavírání hranic, s nímž si před občany hraje jako s jojem tato vláda, ozve skupina senátorů, že kvůli tomu připravují ústavní stížnost, také mluví neutrálně. Nezávislý senátor David Smoljak zvolený na kandidátce STAN řekl České justici: „Hlavní roli ve stížnosti hraje uzavření hranic a to, že vláda svým občanům upírá možnost vycestovat ze země.“

To jsou projevy lidí, kteří jsou vázáni svým povoláním nebo funkcí. Tak to má být. Málokdo by uvítal, kdyby senátor nebo ústavní právník použil slova, která bez rozmyslu povíme, když nás ovládne opravdový vztek. Je součástí politické a obecné kultury, když se lidé v podobném postavení i k největším lumpárnám vyjadřují kultivovaně.