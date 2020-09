Očima Saši Mitrofanova: Vztah k Tchaj-wanu, český prubířský kámen

Kdo by byl řekl, že se po více než půlstoletí vrátí slova Jana Wericha? „O maličkostech, jako co s penězi, které vydělám, kam na dovolenou, rozhoduje moje žena, ale ty opravdu velké, zásadní věci, třeba jaký je náš vztah k Tchaj-wanu, to řeším já.“ Tehdy to byla legrace. Dnes se ale vztah k Tchaj-wanu opravdu stal velkou, zásadní věcí.