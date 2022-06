Očima Saši Mitrofanova: V šest večer po válce. Bez koblih

Uspěje-li Rusko, čeká nás všechny další období, kdy bude základní starostí obrana před nájezdem novodobých Hunů. Zvítězí-li Ukrajina a Rusko bude zatlačeno do svých hranic, bude další období o něco příznivější, nicméně bez vybudování bariéry mezi dvěma světy by se dnešní situace za čas zopakovala. Ale momentálně bojujeme i my, i když přirozeně jinak než Ukrajinci, kteří válčí za pomoci zbraní z euroatlantického světa. A chtěl bych opravdu silně zdůraznit, že nic není rozhodnuto.

Máme své bitvy. Protivníky známe. Jsou to ti, kteří svou činnost uzpůsobují podle moskevských potřeb. Tady je příklad: Tomio Okamura volá po shození současné vlády. Má alibi? No jéje. Je přece právem opozice chtít zničení vlády. Jak to vypadá v realitě? Likvidace Fialovy vlády, zvláště v době, kdy Česko předsedá Evropské unii, by vedla v zemi a v EU k narušení stability. Potěšení by bylo na kremelské straně.