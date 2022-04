Očima Saši Mitrofanova: Tumor ruské rakoviny se usídlil na Hradě a v Lánech

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ke zvěrstvům v Buči napsal: „Radím matkám ruských vojáků, aby se na to podívaly. Podívejte se, jaké bastardy jste vychovaly. Vrazi, lupiči, katani.“ Svět je v šoku, ač by správně být v šoku neměl. Když se vojáci ocitnou v situaci, v níž si myslí, že mohou někoho, ze svého hlediska oprávněně, ponižovat, budou ponižovat. Vybavte si Američany ve věznici Abú Ghrajb v Iráku.

Ukrajina už požádala příslušné mezinárodní organizace, aby byl na Putina vydán zatykač jako na válečného zločince. Svět se bude muset rozhodnout, co s obrovským nádorem Ruské federace, který by se chtěl roztahovat dál do Evropy. Metastázy tohoto nádoru totiž prorostly do evropských a mimoevropských států. Každý stát se s nimi bude muset vypořádat po svém, ale nás by měly zajímat české výhonky.