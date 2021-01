Očima Saši Mitrofanova: Trump, trumpík a trumpula

Častou reakcí na včerejší bakchanálie v budově amerického parlamentu bylo překvapení, údiv, šok, snaha o vytěsnění, nevěřícné zírání. Toto všechno postihlo lidi, kteří si do této chvíle představovali svět a politiku spíše jako fotbalové hřiště než jako arénu, v níž se bijí gladiátoři na krev a někdy na smrt. Ale je to jinak. Donald Trump cíleně vybudil lůzu a je na americké justici, jak ho za to potrestá, protože s pravidly, právem a zákonem včerejší řádění nemělo nic společného.