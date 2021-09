Očima Saši Mitrofanova: Svůj k svému. Platí to i před volbami

O čem je řeč? Začnu poněkud filozoficky. Lidé nejsou ani nemohou být stejní. Nemíním teď, že jedni jsou zrzaví, jiní blond a část mužů má pleš. Ani to, že jedni jsou bohatší a jiní chudší. Jde o základ. Pro nás ateisty nabízím verzi, že geny a obecně příroda jedněm nadělily víc a druhým méně. V různých dovednostech. Mně teď jde o schopnost chápat, co se děje kolem, a zásadně odmítat moudrost vůdců, kteří jsou prý nad naše chápání. Anebo před takovými vůdci z rozmanitých důvodů ohýbat hřbet.

S přibývajícími lety zjišťujeme, že známe lidi, kteří mají podobný pohled na život jako my, a k těm chceme patřit, chceme se s nimi přátelit, protože je nám s nimi dobře. Jiné skupině je dobře s lidmi z jejich okruhu. Před volbami přicházíme na to, že ta naše a ta jejich skupina hodlá dát hlas radikálně odlišným politikům. Svůj k svému. To je logické, není-liž pravda?

Každý měří politika podle svých hodnot. Když je jedinec zvyklý lhát, řvát, skákat jiným do řeči, do očí tvrdit, že to nebyl on, kdo počural sousedovy růže, i když ho soused přitom nejen viděl, ale dokonce natočil na video, zkrátka když někdo celý život tráví na pomyslné pavlači a je vždy připraven nastoupit do boje za svůj smradlavý kout té pavlače, volí politiky, kteří se chovají jako on, a možná jsou ještě řvavější a s větším gustem pro kecy a lži. Ostatním zbývají jiní zástupci. Takoví, které mohou považovat za nositele jejich krevní skupiny.