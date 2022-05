Očima Saši Mitrofanova: Suché záchody byly toho večera poněkud neklidné

Takže se tyto zádumčivé tváře na billboardech podle Babiše vynořily samy od sebe, z pouhé občanské statečnosti dotyčných. Že by se svět zbláznil a Babiš řekl pravdu? Ne, tak zlé to se světem není. Jsou tam členové a příznivci ANO. Obyčejný stranický úkol.

Je příjemné, že se časy přece jen změnily a už to není jako před lety, kdy Babiše považovali za důvěryhodnou osobu i lidé, kteří nebyli spokojeni s tehdejším stavem společnosti, ale zároveň suché záchody neměli rádi z definice jako známku primitivismu. Teď už mu zbyli jen opravdoví matadoři. Jiní lidé se Babišovým pohádkám ovčí babičky vysmívají. A to docela kreativně. Například jako tady.

Jestli ty výlevy budete číst, nezapomeňte prosím alespoň v duchu vyjádřit obdiv nad kreativní myslí Zemanovy expříznivkyně, která napsala (je zachován původní styl pisatelky): „Hodně jsem mu fandila ale teď mě to mrzí otočil o 360 procent.“ Autorce článku pak patří můj obdiv a poděkování za to, že se neváhala dát do studia obsahu předmětných mysliven a pak nás seznámila s tím, co tam dotyční mají.