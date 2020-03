Očima Saši Mitrofanova: Staří, mladí a společný nepřítel

A opět jsem si řekl, že jeho moudrost je nad moje chápání. Představte si, co by se stalo, kdyby bezpečnostní prověrky odvolal a pak by nám mohl být ukradený!

Překonán touto moudrostí jsem stání ve frontě vzdal a šel zpátky kolem Senátu na Malostranské náměstí. Průvod chvilkařů byl hlasitý, Malou Stranou znělo: Babiše do koše!, Média jsou naše!, Chceme slušnou vládu! V Mostecké před vchodem na Karlův most seděli u zdi čtyři bezdomovci. Jeden se zeptal: „Co je to za rámus?“ Druhý odpověděl: „Nevím. Demokrati prej.“

Na Karlově mostě fotil vyfešákovaný mladík svou slečnu, která se užuž naštelovala do správné pozice a vtom se přiblížil lomoz Chvilek a policisté před průvodem. Slečna se naštvaně vrátila do přirozeného postoje a vyhrkla: „Co to k...a je? Policajti!?“

Na Staroměstském náměstí už ale byli jen občané v pravém slova smyslu. Z pódia zněl velmi stručný kurs základů demokracie včetně toho, jak mají fungovat jednotlivé instituce. Podle reakcí lidí v mém sousedství, kteří viditelně nepláli láskou k Andreji Babišovi, jim ty věci, které leckomu připadají jednoduché, docházely souhrnně poprvé.

Milion chvilek kromě nutné osvěty přivedl tři dobré řečníky s rozdílnými představami co dál. Daniel Kroupa vzkřísil ducha boje s totalitou, který sváděl jako předlistopadový disident zde od 01:37:40. Ondřej Závodský byl tvrdý k Babišovi, ale řekl: „Pojďte bojovat s rozdělením naší země. Pojďme tyto příkopy zasypat. Pojďme přesvědčovat lidi, aby nevolili zlo.“ zde od 01:47:00.

Fedor Gál završil mítink projevem, který byl podle mě letošním nejvyzrálejším veřejným vystoupením zde od 02:17:00.

Mimo jiné řekl: „Celý svůj život věřím v dialog, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že vocaď pocaď. Dialog s fanatiky, dialog s dogmatiky a dialog s politickými kšeftaři není možný! S těmato lidma se musíme konfrontovat a jediné, čemu oni rozumějí, je síla. Nestačí odvaha, nestačí moudrost, rozumějí jenom síle. Buďme silní.“

