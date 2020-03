V Praze se protestuje. Milion chvilek varuje před rozvratem institucí

Spolek svolal akci po nedávném zvolení někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka ombudsmanem. Považuje to za křiklavý příklad toho, jak se státní správa a významné instituce krok za krokem systematicky a záměrně politicky rozkládají a privatizují.

Podle spolku Křeček popírá smysl instituce ombudsmana, protestovat ale nechce proti němu. Organizátoři zmínili třeba obavy v souvislosti s chystanou volbou do mediální rady České televize.

„Zatímco státní média slouží politikům a soukromá média slouží majiteli a zisku, tak veřejnoprávní média patří veřejnosti a slouží veřejnému zájmu. Někteří z kandidátů do kontrolní Rady ČT jsou přitom spojeni s konkrétními politiky. A prognóza není dobrá,“ uvádějí.

Organizátoři demonstrace hodlají poukázat na to, že „účelová koalice ANO, SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce, které mají kontrolovat pravidla a sloužit všem občanům, nikoli vybraným politikům“.

Spolek se současně obává, že pokud to tak půjde dál, stane se to, co v Maďarsku či Polsku, a justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízeny politikům.