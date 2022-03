Očima Saši Mitrofanova: Slavnost pokrytcova

To byla zpráva z Pražského hradu.

Naopak premiér Petr Fiala (ODS) i většina členů vlády na předávání státních vyznamenání na Hrad v pondělí dorazí, potvrdil v nedělní Partii Terezie Tománkové ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj je to symbolické gesto v této nelehké době.

Ve vztahu k pokrytci, který rádoby otočil vůči válečnému zločinci Putinovi, když mu začalo téct do bot. Pokrytcem míním Zemana, který okamžitě vycítil, že lidé jsou naladěni příliš protikremelsky, aby mu i nadále odpouštěli jeho promoskevské chování, které předváděl dlouhá léta.

Je nejen pokrytec, ale také pokrytec zbabělý. Když pochopil, že hrozí velká ostuda a na jeho akci nepřijdou přední politici kvůli pohrdání, které vůči němu cítí, zabalil tu akci tak, aby to vypadalo, že slouží Ukrajině. Co že tak najednou? Byl to Zeman, který bohorovně mluvil o „občanské válce“, „chřipce“, nutnosti vykšeftovat Krym za peníze a „finlandizaci“ Ukrajiny. Dobře ho tam znají a mají ho za Putinova poskoka. A tento člověk má teď zničehonic skládat hold Ukrajině bojující proti jeho kámošům?