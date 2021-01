Očima Saši Mitrofanova: Sisyfové všech směrů spojují se

Téměř každá vážně míněná věc má také komickou stránku. Tu v tomto případě zajišťují sociální demokraté, kteří jednají o spolupráci se Stranou zelených a regionálními hnutími. Tam by nešlo o koalici, protože si jen ve snu lze představit, že by překročila určený práh 5 procent pro každého člena. ČSSD bude ráda, když ho zdolá sama za sebe. Ale ve vlastní schopnosti nemá velkou důvěru, tak se chce vyfešákovat lehce nazelenalým zbarvením.

Potenciální nová vláda by se musela skládat ze zástupců dvou předvolebních koalic. Ještě uslyšíme mnoho slov o tom, jak všem těmto politikům jde o prosperitu země a občanů, a nevidím důvod jim toto přání nevěřit. Ostatně Augiášův chlév, který po sobě zanechá Babiš, si vyžádá vskutku Héraklovo úsilí. V prvních měsících by to na vládní agendu stačilo. Pak by měla přijít vize dalšího vývoje země a tady to nejspíše zaskřípe.