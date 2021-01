V trojkoalici to vře, pražská ODS nechce Pekarovou

Předseda pražské ODS Tomáš Portlík má za zlé celostátnímu vedení ODS, že přene­chalo TOP 09 první místo na kandidátce ve volební baště občanských demokratů.

„Nám to připadá nefér. Jedna věc je, že se dohodli předsedové, ale výsledky z minulých voleb jasně ukazují na to, že v Praze měla postavit lídra ODS,“ řekl Právu Portlík. Pražská ODS sice před dvěma roky vyhrála volby do magistrátu, ale nenašla nikoho k sobě do vlády.

Podle Portlíka jsou ochotni Adamovou jako lídra skousnout, pokud jim ale TOP 09 pomůže sesadit v Praze pirátského primátora Zdeňka Hřiba. Dnes je kvůli tomu čeká poslední schůzka s vedením TOP 09.

„Takový návrh jsme jim dali, ale není to jen o odvolání Hřiba, ale o užší spolupráci v pražském zastupitelstvu, protože pokud máme mít společného lídra s TOP 09, tak musí ukázat, že o hlubší spolupráci stojí,“ poznamenal Portlík.

To se ale nelíbí členům TOP 09. „Tlačí na nás, abychom odvolali Hřiba, pak budou s mojí kandidaturou souhlasit. Podle nich je totiž nepřijatelné, aby byla celostátní dohoda, že TOP 09 získá v Praze lídra a zároveň nedojde ke změně v pražské koalici,“ řekla Právu Adamová.

Dodala, že mají sice s Hřibem coby primátorem potíž už od začátku společného vládnutí, ale jsou proti jeho odvolání, protože v Praze neexistuje jiná přijatelná koalice, která by prosadila nového primátora.

Šéfka TOP 09: ODS má v Praze cejch

„Pro nás není cesta odvolat Hřiba a pak se děj vůle boží. To nechceme, byť se nám Hřib nelíbí, ale v době koronavirové krize by to nebylo vůbec šťastné,“ dodala Adamová. V Praze vládnou piráti společně s hnutím Praha sobě a koalicí Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a lidovci). V opozici je ODS a ANO.

Pokud by se zastupitelé z TOP 09 spojili s ODS, získali by v 65členném zastupitelstvu pouze 23 hlasů. Koalice s ANO podle Pekarové pro TOP 09 nepřipadá v úvahu a ostatní strany prý nechtějí o koalici s ODS ani slyšet. „Pražská ODS má stále cejch, kvůli kterému nemá koaliční potenciál, a teď svůj vlastní problém, že s nimi nikdo nechce vládnout, hází na nás,“ dodala Pekarová.

Portlík věří, že se nakonec dohodnou a nebudou jako pražská ODS muset hlasovat proti celostátní koalici. Koaliční smlouvu a program, který teď vyjednavači stran připravují, bude vedení všech tří stran schvalovat zřejmě v únoru. „Svůj návrh spolupráce jsme dali, teď záleží, s čím přijdou oni. Pokud nebude žádné téma k diskusi, tak nebudeme nadšení a dáme svou pozici jasně najevo,“ dodal Portlík.

Místopředseda ODS Martin Kupka o pražských podmínkách nic neví, ale doufá, že se pražská ODS s TOP 09 domluví. „Nedokážu si představit, že by v jakékoli politické straně mohlo fungovat právo veta, v ODS funguje hlasování většiny, ale je v našem zájmu, aby takové klíčové rozhodnutí bylo co nejvíce akceptováno,“ řekl Právu Kupka. S tím souhlasí i Pekarová. „Pokud by v ODS pražskou organizaci přehlasovali, byl by to špatný signál, že ta koalice nebude fungovat, jak by měla, a bude to pouze nahrávat konkurenci,“ dodala šéfka TOP 09.