Očima Saši Mitrofanova: Rusové a Češi, rusáci a čecháčkové

Sám vůdce zas chválil Goebbelse a jelikož má smysl pro cynický humor, udělal to rovnou na setkání se zástupci chasidů. A nakonec dnes zveřejnil někdejší ruský prezident a pak premiér Dmitrij Medvěděv post v Telegramu, kde napsal, že Ukrajince, kteří podle něj vyznávají nacismus (ve skutečnosti chtějí nezávislost na Moskvě), bude Rusko fyzicky likvidovat, protože má za cíl vybudovat „otevřenou Eurasii od Lisabonu do Vladivostoku“.

Takže: jsou základem Putinova režimu Rusové, nebo rusáci? Vysvětlím, jak chápu ten rozdíl. Rusové dlouhá léta utíkají z Putinska, protože je vůči nim nepřátelské až vražedné. Rusáci tam zůstávají a jsou čím dál agresivnější. Rusové vytáhli na pochod Prahou s protiputinskými plakáty, ač dobře věděli, že kremelští špióni, kterých je v Praze dost včetně zdejších rusáků, je evidují a pošlou to do centrály. Rusáci opakovaně demonstrují v Německu na podporu svého führera. Dalo by se pokračovat.

Ruský Protiválečný výbor, který vytvořily známé demokratické osobnosti v exilu, chce přesvědčit mezinárodní organizace, aby Rusy odlišily od rusáků jednou provždy na základě splnění jasně stanovených kritérií, která by se týkala chování jednotlivců vůči totalitnímu režimu. Mělo by to skončit vydáváním mezinárodních ID Rusům, zatímco by rusákům zůstaly Putinovy pasy. To je ovšem zatím jen nápad.