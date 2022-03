Očima Saši Mitrofanova: Putin vydírá a doufá, že couvneme. Fiala vzkázal: Ne

To je jedna ze zpráv z války, kterou proti Ukrajině rozpoutal Vladimir Putin. Tento útok ale nebyl jako jiné. Výbuchy byly slyšet a vidět z území členského státu NATO, Polska. Ruská válka se maximálně přiblížila k hranicím aliance, jejímž členem je i Česko.

Premiér Petr Fiala v neděli řekl v televizi Prima, že Putin nevede válku proti Ukrajině, ale proti celému civilizovanému světu. Dobře se to doplňuje s čerstvým hodnocením od ruského publicisty Alexandra Něvzorova, který si nebral servítky před válkou a nebere si je ani teď: „Rusko už navštívilo civilizaci, navštívilo právní stát, navštívilo svět a přišlo na to, že tam nemá co dělat.“ Problém je ale v tom, že se Putinova válka stále více přibližuje k nám. Poláci už ji mají za humny.