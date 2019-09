Očima Saši Mitrofanova: Pusťte je na nás

Mají už měřítka na budoucí ministry zde. Se členy a příznivci této strany vedu čas od času spory na Twitteru. Naposledy před pár dny. Rozbuškou se stal tvít předsedy Ivana Bartoše zde.

Pro mě je to další politik, který ví, koho by poslal do lochu, lépe než orgány k tomu státem určené. Už jsem následující příklad uváděl opakovaně, ale je tak důležitý, že to udělám znovu. Bartoš byl přece ten bachař s pendrekem, který se dominantně tyčil před řádkou zkoušených postav politiků, jež Piráti symbolicky odsoudili bez vyšetřování a soudu jako lumpy. K vidění to bylo na jejich volebním autobusu.

Tehdy se mi dostalo odpovědi, že lidé v ulicích to chápou, na rozdíl ode mě. No aby to nechápali. Vždyť je to klasická ukázka podbízení „lidovému“ vkusu, navíc se záměrem vyvolat nenávist k mocným, na kterou „lid“ letí jako můra na světlo. Nic nového v tomto počínání Pirátů nebylo, jen dobře nastudované triky od starých politiků. Bartošův tvít vyzněl ve stejném duchu.

Reakce na tento můj postoj byly různé. Od urážek až po shovívavé: „Však jim máme dát šanci, ono se to vystříbří.“ Šanci zcela jistě dostanou. Mnoho voličů má sklony hledat stále nové nadějné politiky a nedbat na zkušenosti, které měli s minulými nadějnými politiky, před kterými teď v hrůze prchají k těm úplně novým.

„Víš, mnozí Piráti mají elitní technické vzdělání, a teď si myslí, že ví všechno nejlíp,“ vykládal mi včera dlouholetý známý, který je sice skoro o deset let starší než já, ale s Piráty měl co do činění v odborné sféře. Vzal jsem to na vědomí a přidal ke svým zkušenostem z debat na sociální síti.

Napadlo mě, že jsou to vnuci těch rozzlobených inženýrů v důchodu, kteří neúnavně zaplňují veřejný prostor svými nezlomnými stanovisky k politice a životu vůbec, protože si myslí, že každý ing. rozumí všemu. Přitom velmi často čerpají z řetězových mailů, dezinformačních webů a jiných kalných studní. O Pirátech se taky říká, že jsou to politické děti členů ODS s jejich zduřelými technokratickými egy.

Alexandr Mitrofanov Komentátor. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako mikrobloger @AlexandrMitrofa. Články autora