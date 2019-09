Piráti čekají vítězství. Vyhlašují soutěž na ministry

Do řádných voleb do Sněmovny zbývají ještě dva roky, ale Piráti už se připravují na to, že je vyhrají a budou sestavovat vládu. Předseda strany Ivan Bartoš proto zveřejnil podmínky, podle kterých budou Piráti vybírat nominanty na ministry. O tom, kdo by nakonec do vlády usedl, by rozhodlo celostátní fórum strany už v březnu 2021, tedy ještě před kampaní a půl roku před volbami.