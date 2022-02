Očima Saši Mitrofanova: Potkan je v útoku, úkol je zabouchnout dveře

To je nejsilnější dětský zážitek leningradského chuligána Vovy Putina. Popsal ho v knize vydané v roce 2000. Útlocitné čtenáře, kteří nechtějí, aby to byl chuligán, odkazuji na knihu. Putin se tam dokonce ohrazuje, že ho nechtějí takto označit: „To mě ale urážíte. Já jsem byl skutečný hajzlík.“ Dětské zážitky a životní pravidla gangu si přinesl do pokročilého věku. Přidaly se k tomu osobnostní zvláštnosti a je z toho neurotický malý pán, který má utkvělou paranoidní představu, že potkan je on a že ho honí svobodný svět.