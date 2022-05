Očima Saši Mitrofanova: Políbený Středula a defilé kandidátů

Což o to, klidně budu říkat Miroslavu Kalouskovi pane kolego politický komentátore, ale jeho nezapomenutelnou politickou dráhu to stejně nesmaže, jakože už ji nesmaže nikdy nic.

Polibkem od Zemana se šéf odborů oslabil o případné hlasy stoupenců svobody a demokracie. Přispěla k tomu hlavně Středulova následná nadměrně zdvořilá vděčnost za podporu poskytnutou jedincem, který ani nedokázal zůstat při svém kamarádovi Putinovi až do konce, a i toho dokázal shodit s navazujícím popliváním, aby sám vyvázl ze šlamastyky po začátku Putinovy války. Kalousek přiložil do ohně, když v nejedné levicové hlavě nejspíše vyvolal podezření, zdalipak není ten Středula nakonec tajný agent kapitálu, když se i tak nějak divně elegantně oblíká…

Byla to zkrátka povedená taškařice. O to větší, že mít předsedu odborů na Hradě je nesmysl, pokud je jeho hlavní devízou tato funkce. Prezident o postavení pracujících nerozhoduje vůbec, a kdyby si to usmyslel, musel by porušit Ústavu. Zvláště v současné době by mělo mít Česko hlavu státu, která něco znamená v mezinárodní a bezpečnostní politice. V tomto ohledu je dosavadní defilé předpokládaných kandidátů dost mělké. Výjimku tvoří jen dva muži: generál ve výslužbě Petr Pavel a předseda senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.