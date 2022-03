Očima Saši Mitrofanova: Pochopit, že nepřítel smýšlí jinak, znamená být připraven

Lež. To je za jedna. Naprosté pohrdání lidskými životy. To je druhé. A za třetí: Úplná lhostejnost k tomu, že stát, jehož zájmy v televizi obhajují, je zločineckou organizací, která barbarsky zabíjí a destruuje. Je užitečné vědět, že jde o tři pilíře ruského vztahu k realitě, který se neprojevuje jen v této televizní ukázce, ale je zažraný do mentality jako špína.

Nová etapa ospravedlnění vražd jakkoli velkého množství nevinných lidí nastala v Rusku v poslední třetině 19. století, se vznikem terorismu v tehdejším ruském impériu. Teroristé cílili na cara a vysoké úředníky a vyznávali tezi, že při fyzické likvidaci každého, kdo je podle nich překážkou na cestě nastolení spravedlivého života pro lid, je přípustné vzít do hrobu libovolné množství příslušníků lidu, pro jehož blaho se vražda páše. To pokračovalo do roku 1917, kdy se filozofií nového Ruska stal státní terorismus trvající zhruba sedmdesát let.