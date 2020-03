Očima Saši Mitrofanova: Pirátský šavlový tanec

Měli Piráti kandidáta do Senátu Tomáše Tožičku a už nemají kandidáta Tožičku. Předseda strany Ivan Bartoš se projevil jako zkušený funkcionář. Do poslední chvíle za Tožičkou stál a pak už za Tožičkou nestál. Kdyby se na kandidáta neprovalilo to, co se nemuselo líbit potenciálním voličům Pirátů, určitě by stažen nebyl.