Očima Saši Mitrofanova: Nevyrovnané účty občanské společnosti s vládou

Je to pěkná otrava, takový život. Ale zároveň přestal platit určitý stereotyp. Přesněji řečeno se ukázalo, že neplatí pro všechny. Kdekdo si pamatuje štiplavou scénu z filmu Hoří, má panenko, kdy pro dědu, jehož barák vyhořel, uspořádají návštěvníci plesu sbírku a moderátor nemůže přijít na to, z čeho vlastně ta jejich výpomoc vznikla. A pak se mu vybaví „solidarita“. Ve filmu jde o výsměch lidskému pokrytectví. Koronavirus ale po třiapadesáti letech od snímku probudil skutečnou solidaritu, v tom nejlepším slova smyslu.

Lidé si pomáhají, nabízejí co umí, chtějí společně přiblížit okamžik, kdy tato mizérie skončí. V devadesátých letech minulého století se zastánci názoru, že sociální vazby tvoří pouze volič a stát a mezi tím není nic, ptávali, co že to je ta občanská společnost, jak vypadá a jak se projevuje. Dnes vidí každý, kdo chce, jak občanská společnost vypadá a jak se projevuje. Stát zastoupený vládou jí přitom sahá maximálně po kotníky.

Až začalo téct do bot všem a Babiš si uvědomil, že se jako rychlík blíží průšvih, převzal iniciativu, ale bylo by lepší, kdyby to neudělal. Jeho zmatená, agresivní, blábolivá vyjádření, směsice slibů, útoků a ujišťování, že jeho vláda je nejlepší, i když to pravda nebyla, lidi sice nadzvedla k svépomoci, ale zároveň srazila důvěryhodnost kabinetu. Když si navíc Babiš na každé tiskovce ke koronaviru olízl prst, dovršil tragikomický výkon.