Očima Saši Mitrofanova: Nemusí hned pršet, stačí, když zatím jen kape

Několik let před letošním prvním lednem se takový jedinec ve funkci premiéra a s těmito vlastnostmi pravidelně objevoval i mimo novoroční proslovy. Letos už ne. Zaplať pánbůh aspoň za ty dary.

Pamětníci si to vybaví a ostatní si mohou přečíst, jak začínal tehdejší Havlův projev.

„Čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.”

„Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.”

Tehdy, v roce 1990, se země musela vzpamatovat ze čtyřicetiletého vládnutí komunistů. Dnes se musí dostat ze stavu, do kterého ji přivedla vláda vedená produktem stejné předlistopadové doby, Andrejem Babišem.

Adresuje to ovšem lidem, kteří nevolili strany současné koalice. Je to od Fialy státnický a nutný přístup. Rozeštvávání lidí bylo v minulých letech dost v podání Andreje Babiše a Miloše Zemana. Jen to vypadá jako házení hrachu na zeď.