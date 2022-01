Pro Schillerovou byl Fialův projev zklamáním, podle Okamury nenabídl řešení

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura míní, že Fiala byl povrchní a nenabídl žádné konkrétní řešení. Oba to řekli České televizi v reakci na Fialův první novoroční projev v jeho premiérské funkci.

„Za mě obrovské zklamání. Já jsem prostě čekala, že premiér Fiala naváže na to, o čem hovořil na počátku, když se stal premiérem, že bude spojovat společnost, že bude premiérem i pro ty, kteří nevolili pětikoalici,“ řekla Schillerová.

„Ale dnes (v sobotu) jsem měla pocit, jako by pokračovala volební kampaň,” dodala.

Fiala: Bude to nejtěžší rok v historii samostatného Česka

Když Fiala hovořil o schodkovém hospodaření, působilo to podle exministryně jako kdyby nevěděl, že země má za sebou dva roky boje proti covidu. Vytkla mu, že zatím neřekl přesně, kde se bude šetřit.

„Víme zatím o prvním kroku. A to je to, že sáhli na platy té spoustě těch nejpotřebnějších,“ prohlásila. Jako příklad uvedla pracovníky krajských hygienických stanic nebo úřadů práce.

„Petr Fiala správně pojmenoval v souladu s tím, jak to říká dlouhodobě SPD, tři problémy, které v současné době asi nejvíce pálí občany České republiky. Zaprvé je to inflace, zadruhé zdražování energií a zatřetí je to situace kolem covidu,” řekl ČTK předseda Okamura.