Očima Saši Mitrofanova: Nechť Babiš zachraňuje mrtvé. Až na Engelse

Byl to právě ten úsek tiskovky, kterým se Babiš chlubí, v němž je obsaženo to, co umí. Byl to doopravdy on, žádné čtecí zařízení, které by prznilo náturu. Novináři Radku Bartoníčkovi místo odpovědi na otázku vmetl: „Na začátku jsme měli všichni strach, to jste nás nekritizovali, to jste mlčeli chvilku, i opozice byla zalezlá.“