Očima Saši Mitrofanova: Důkladně si myjte ruce a koukejte na prsty Babišovi

Na jedné straně se dementují domněnky, že virus mohl utéct právě z této laboratoře, na straně druhé například Rusko, které je s Čínou zadobře, zrušilo konání Petrohradského ekonomického fóra, nesmírně výdělečného podniku, který přitom má proběhnout až začátkem června. Ví něco Kreml, co neříká ostatním? Tato a podobné otázky ke klidu nepřispívají.

Vlády mohou v zásadě reagovat dvěma způsoby. Buď drakonicky zasáhnou do práv a svobod občanů, aby se vynasnažily zpomalit šíření nákazy, anebo budou vládní opatření neúplná. V demokratických zemích začátek těchto kroků je vždy polovičatý, protože striktní zákazy jdou proti podstatě zřízení. A není stále jasné, zda je nebezpečí tak velké, že přednost musí dostat restrikce kvůli zdraví a životům.

Ale že zlostně posílá do karantény opozici, zvláště ODS, to je další kamínek do rakovinotvorné mozaiky. Vytlačil na okraj dokonce vládní ČSSD. Na sobotním krizovém štábu nebyl přítomen ani ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Ministerstvo zahraničních věcí nebylo zváno a o konání jednání jsme nevěděli,“ uvedl Petříček pro Deník N.