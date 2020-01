Očima Saši Mitrofanova: Mravenci nesou píli a průměrnost

Byla to úchvatná podívaná na mraveniště, kde každý drobeček i větší kusy znali své místo, svůj úkol, svou povinnost a plnili je s elánem a bodrostí. Piráti si odškrtli úkoly prvního dne v časovém předstihu. Prostě to klapalo jako protéza Johna Silvera zde .

Množství splněných slibů a dalších plánů v exaktní podobě by jim mohl závidět i Andrej Babiš. Navíc na rozdíl od něj Piráti nemávali grafy a také nepůsobili dojmem, že celou dobu jen záměrně blábolí. Úctyhodná přehlídka techniků to byla, kteří věděli, kde šroubek utáhnout, kde jemně zakouzlit s olejničkou, kde naopak poslat stroj do šrotu a pořídit něco upgradovaného. Jediná otázka, která zůstala pro mě jako pozorovatele nezodpovězená, byla, co je to za stroj a kam jede.