Naši europoslanci tají odměny svých asistentů, zlobil se pirát Michálek

„Nechápu, že naši europoslanci tají platy svých asistentů placených z veřejných peněz. Podle českého práva lze zveřejnit, kolik kdo dostáva a u těch lidí by to mělo být přehledně na webove stránce,” řekl Novinkám na pirátském fóru Jakub Michálek .

„Rozhodně netajíme žádné informace, které bychom mohli legálně zveřejnit. Jakub měl požadavek na zveřejnění platů asistentů europoslanců. Neuvědomuje si, že naše právní prostředí a nastavení Evropského parlamentu je mnohem komplikovanější než to, na co on je zvyklý z Poslanecké sněmovny,” reagoval na Michálka Marcel Kolaja.

„Platí jiné zákony a je to jiný typ smlouvy. My nezaměstnáváme lidi na živnosťák. Je to smlouva mezi parlamentem a danou osobou a my nemůžeme jednoduše údaje zveřejnit. Velmi rád se pobavím o tom, kde jsou problémy a o budu hledat řešení, ale trvám na tom, že všechno, co budeme dělat, bude legální,” dodal Novinkám Kolaja.