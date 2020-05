Očima Saši Mitrofanova: Moc zmocněnců, ujetý prezident a příčetní senátoři

Jelikož Andrej Babiš kdysi sliboval, že jeho vláda bude mimořádně pružná a efektivní, jo a taky kvalitní, je načase zřídit: 1. Pozici vedoucího vládního zmocněnce, který by práci zmocněnců koordinoval a organizoval. 2. Sekretariát vedoucího vládního zmocněnce (sekretářky, řidiči, uklízečky a další personál v rozsahu nezbytném). 3. Funkci vládního zmocněnce pro mluvení v cizích jazycích (k ruce ministryni Aleně Schillerové a premiéru Andreji Babišovi, který nově prohlásil, že Schillerová neumí dobře anglicky a on zas česky).

Kdyby i tak měl premiér pocit, že má málo zmocněnců, mohl by se obrátit na prezidenta, který má tu vzácnou schopnost, že všude vidí Miroslava Pocheho, i když tam vůbec není. Na vyžádaní by mohl Miloš Zeman Andreji Babišovi říkat, že vládních zmocněnců má jako psů a že jsou to všechno Pocheové.