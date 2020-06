Očima Saši Mitrofanova: Minulost natahuje kostnaté prstíky

Samotnému Andreji Babišovi neškodí rezoluce Evropského parlamentu fakticky nijak. Může pokračovat ve své činnosti, může dál makat na tom, aby bylo líp. To pouze Česko je delší dobu v očích Evropy a světa fajn země, akorát je tam pořád vrchní, kterej je ňákej divnej. Nejdříve pouze Miloš Zeman, teď k němu do party Andrej Babiš. Ale zatímco Zemana jenom tiše nikam nezvou, aby se pak nemuselo politicky větrat, Babiš si vysloužil rezoluci celého Evropského parlamentu. Je to známější firma.