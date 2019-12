Očima Saši Mitrofanova: Milion chvilek proti, milion a půl voličů pro urputné hovado

Pak šel pochod na hlavní nádraží, účastníci včetně několika řádových sester drželi cedulky Demisi!. Fotodokumentace dorazila do médií a na sociální sítě. Příští úterý mají na demonstraci přijít zástupci opozičních politických stran, aby řekli, jak si to představují.

Obecně bylo to korektní vyjádření pozice tisíců lidí, které bylo občas narušeno emočními výtrysky. To když jeden z řečníků začal směrem k nepřítomnému Babišovi mluvit stejně, jako kdyby vyháněl Satana.

Babiš ale není Satan, byla by to pro něj příliš velká čest. Je něco jiného. Na Václaváku nezazněl obyčejný lidský a všem srozumitelný důvod, proč by neměl Babiš stát v čele české vlády a řídit stát jako svou firmu.