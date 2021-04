Očima Saši Mitrofanova: Mezera v dějinách v čele státu. Kdo ji potřebuje?

Začnu ruským vtipem. Vždyť to bude o Miloši Zemanovi a ten je s Ruskem spojen na věčné časy a nikdy jinak. Takže vtip: Sejde se parta, popíjejí, blbnou a užívají si, jen jeden maník sedí tiše a nic neříká. Ostatní na něj nejdřív koukají divně, a pak si řeknou, že bude asi chytrý nad jejich chápání a za chvíli už k němu vzhlížejí málem s úctou. On pak otevře ústa a oni mu na těch ústech visí, co moudrého řekne. A uslyší: „Chlast nám došel.“