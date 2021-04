Zacharovová obvinila Česko, že ve Vrběticích skladovalo zakázanou munici

„Vedení země (Česka – pozn. red.) za posledních sedm let, kdy probíhalo vyšetřování, nemělo žádné předpoklady a žádné důkazy pro to, aby učinilo takové prohlášení,” nechala se dále slyšet Zacharovová.

Ruský senátor Alexej Puškov z Putinovy strany Jednotné Rusko v reakci na dopolední projev prezidenta republiky Miloše Zemana uvedl, že žádný důkaz o zapojení ruských tajných služeb do explozí ve Vrběticích neexistuje.



„Není to překvapivé, neukázali důkazy, protože jednoduše neexistují,” napsal politik na sociální síti Telegram s tím, že se jedná o „propagandistický útok” na Rusko pod taktovkou Západu. Zemanův projev podle Puškova vážně zpochybnil zapojení Ruska do vrbětických výbuchů.