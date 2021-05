Očima Saši Mitrofanova: Malá hamaka a rusky hovořící zrádce

Začínalo všechno idylicky. 14. dubna byl TASS zplnomocněn prohlásit, že Hamáček 19. dubna přiletí do Moskvy na jednání o dodávkách Sputniku V do Česka. V komentáři loajálního serveru gazeta.ru z 15. dubna stálo, že kvůli této cestě byli z české vlády vyhozeni dva ministři, Tomáš Petříček a Jan Blatný, protože bránili proniknutí Sputniku do Česka. Rýsoval se velký kšeft a kremelská média zněla optimisticky.