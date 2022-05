Očima Saši Mitrofanova: Květnová zatáčka po 77 letech

Za prvé tehdy bylo skutečně od koho české, moravské, slezské a slovenské země osvobozovat. Nacismus byl samozřejmě, i když se to dnes v Rusku říkat nesmí pod hrozbou trestu stanoveného čerstvě přijatým zákonem, blízkým příbuzným stalinismu. Ale tehdy by se v zemích, do kterých přišla Rudá armáda a vyhnala německé nacisty, našlo jen minimální množství obyvatel, kteří by si svobodu od nacismu nepřáli.