Mimočeský rámec tohoto dění mi ale evokuje závěrečnou scénu vynikajícího filmu Kingsajz (1987) polského režiséra Juliusze Machulského. Hrdinové, kteří po krkolomných a nebezpečných příhodách konečně utekli ze země trpaslíků do země lidí, se z toho upřímně radují, než poznají, že jsou opět jen trpaslíky, hračkou v rukou velkého děcka.

Historické Rusko v tomto pojetí bylo rovněž pánem tzv. socialistických zemí. V Česku stále žijí lidé s nostalgií po časech, kdy i oni byli kolečky a šroubky velké a mocné země, tedy historického Ruska. Kdyby se svět proměnil tak, jak si přeje Kreml, tedy kdyby Česko bylo opět ruskou gubernií, stihli by ještě tito lidé před svým přirozeným odchodem vyjádřit bezmezný obdiv, například co se týče úrovně ruských smrtonosných zbraní nebo léků, které Ruská federace údajně vyrábí v mimořádné kvalitě.

Ruské obyvatelstvo, které v zemi zůstalo jako pevné jádro v důsledku pokračující emigrace spoluobčanů, kteří svou budoucnost coby podnikaví a přemýšliví lidé v této zemi nevidí, je na nové výboje připraveno. Má dostatečně rádo Josefa Stalina. Vyznává starou zásadu: Když se nás bojí, tak k nám mají úctu. A moc by chtělo být v roli toho děcka z Kingsajzu, které si hraje s trpaslíky, za které země jako Česko zpravidla považuje. Pak by to dopadlo jako v tom filmu: záprdkové prožívají své titěrné vášně, ale všechno určuje Velký bratr.