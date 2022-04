Očima Saši Mitrofanova: Jedinec za dveřmi se super nabídkou

iframe

Proč rozvádím tuto úvahu, která bez souvislostí vypadá jako holý nesmysl? Protože Babiš nesmí před svými voliči vypadat jako Ukrajinec. Ostatně jsme již slyšeli, že je hrdý Čech. A Ukrajinci, to jsou ti, kteří jeho voličům ujídají chlebíček. Vždyť v sobotním rozhovoru řekl: „Z Ukrajiny přicházejí i bohatí lidé v drahých autech, kteří také čerpají dávky, to by se mělo filtrovat.“ Poté co tuto větu vyslovil, se s chutí zakousl do toastu, který mu jako chudému miliardáři dotovala Evropská unie.

Co? Nezakousl se? Že jsem to neviděl? Podobné reakce obvykle mívají absolventi Vysoké školy života a na té se přece učí, že i když se to nestalo, tak se to klidně stát mohlo! Toast byl? Ano. Dotace byla? Byla. Ukázala se jako neoprávněná? Ukázala. Tak jaképak copak?

V citovaném rozhovoru používá Babiš svou obvyklou taktiku. Zasypává redaktora ekonomicky znějícími slovy. Mně se mnohokrát stalo, že u dveří našeho bytu zvonil tu jeden, tu druhý jedinec s deskami v ruce, visačkou na saku a kravatou na krku. Otevřel jsem a ten či onen jedinec hned spustil, jak má pro mě super nabídku, když mu podepíšu, že s elektřinou (nebo plynem) přecházím k jeho firmě jako dodavateli. A ekonomicky znějící slova jen svištěla.

V takových situacích spoléhám na svůj první dojem. Co všechno do něho spadá v takové chvíli, nedokážu v mžiku popsat, ale mozek pracuje na plné obrátky. Pak poděkuji a dveře zavřu. Je to šmejd.

U Babiše naopak dokážu dobře rozvést, proč je výsledek mého posouzení stejný. Tuto zkušenost navíc sdílím se statisíci spoluobčanů. Příliš dlouho tento jedinec zacláněl na vládní scéně. To bychom museli být jeho příznivci, aby nám za tu dobu na nesčetném množství příkladů nedošlo, co je to za matroš.

V citovaném rozhovoru je obsažen další důkaz, že se jedná jen o Rumburaka. Co Babiš řekl? „Jsem v šoku i proto, že ještě nedávno to vypadalo nadějně na reset vztahů s Ruskem.“ Reset vztahů s totalitním státem. Že by prostřednictvím cesty Jana Hamáčka do Moskvy?