Očima Saši Mitrofanova: Jeden za brepty, druhý za mourky. Kdo za normální jedince?

Nejspíše to bylo přeřeknutí. Moderátorka okamžitě opravila: „Premiér Babiš.“ Ale Zeman na to nereagoval a blíž ke konci rozhovoru se ukázalo, že to bylo přece jen naplnění známého „Freude, Freude, Freude, vždycky na tě dojde“. Zeman Andreji Babišovi přeje, aby se po něm stal prezidentem. Volil by ho, tudíž mu dlouho před případnou volební kampaní na Hrad vyjádřil podporu.