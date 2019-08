Očima Saši Mitrofanova: Je k něčemu dobrý socanský ocas?

Nejhlasitěji po tom volá ústecká krajská organizace. Zároveň chce rezignaci předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Tento požadavek spojila s podporou Jaroslava Foldyny. Kdyby člověk nevěděl, že Foldyna je stále členem soc. dem., dávno by ho zařadil do Trikolóry Václava Klause ml. Přesto ho ústecká krajská organizace brání jako správného sociálního demokrata proti špatnému sociálnímu demokratovi Hamáčkovi. Když dodáme, že v ČSSD neplane nikdo víc láskou poslušného syna k panovačnému otci než Foldyna k Zemanovi, dostává obraz závěrečné tahy.

Odchod soc. dem. z vlády je v Zemanově zájmu. Jeho spojenci uvnitř strany mu chtějí pomoci. Kabinet bez soc. dem. postavený na dezertérech jako Foldyna a Antonín Staněk, komunistech a nacionalistech, tedy Zemanově politické obsluze, by byl zcela v prezidentově režii, která by mohla zahrnovat jeho vděčnost zahraničním přátelům, jež má pouze v Rusku a Číně.

Pro vyhodnocení bude třeba připomenout rámec dění, které není jen české ani pouze evropské. Lidstvo jako kdyby se v mnohém vracelo do 30. let minulého století. Opět je tady nacionalismus, nacismus a fašismus. A znovu se zvedají tzv. široké lidové masy, které si myslí, že najdou v těchto lidožroutských učeních zdánlivé řešení svých problémů. Není možné nevybavit si slova Kazatelova: „Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod sluncem.“