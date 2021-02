Očima Saši Mitrofanova: Jde Schwarzenberg, normálně… A už jde Zeman!

Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim. To řeklo jedno nejvyšší stvoření jistému Mojžíšovi. Ale, jak o strašně moc let později přidali klasikové v jiné zemi, je to marný, je to marný, je to marný.