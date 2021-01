Očima Saši Mitrofanova: Hromádky lží, kaluže arogance

„Šéfe, co mám dělat s tím červeným kolečkem?“ - „Myslíte, Havlíček, s tím zeleným čtverečkem?“ - „Ano, šéfe, jak říkáte, s tím zeleným čtverečkem.“ - „Strčte si ho někam. To je modrý trojúhelník.“ - „Jak jsem to jen mohl přehlídnout, šéfe?“