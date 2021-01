Registrace pro všechny zájemce se 1. února nejspíš neotevře

„Bude o tom debata a rozhodne se v nejbližších dnech. Z dnešního pohledu už vidím, že začít registraci 1. února nemá smysl,“ prohlásil Babiš. Premiéra potěšilo, jaký zájem mají senioři o očkování, ale přimělo ho to ke změně plánu, který si ministerstvo zdravotnictví a vláda vtělily do očkovací strategie.

„Ten nápad, aby se to posunulo, přišel ode mě. Já jsem konstatoval, že považuji za zbytečné 1. února otevírat rezervační systém pro všechny občany ČR. Je jasné, že ta první skupina, kterou my máme naočkovat, podle mého názoru potrvá téměř celý první kvartál,“ dodal Babiš.

Premiér uvedl, že diskuse o posunutí termínu je nutná, protože v první skupině budou přednostně očkováni senioři nad 80 let, kterých je celkem 431 tisíc, všichni zdravotníci a současně také lidé žijící v domovech důchodců a domovech se zvláštním režimem.

Není to poprvé, co původní očkovací plány doznaly změn. V první očkovací strategii ze začátku prosince se počítalo, že prioritní skupina seniorů začne již od 65 let, což je věk, od kterého je třeba zdarma očkování proti chřipce.