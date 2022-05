Očima Saši Mitrofanova: Evropou obchází mnichovanství

Dnes však obchází Evropou něco, co nás stejně jako marxismus-leninismus dokáže posunout proti toku času do minulosti. Mnichovanství se po mnoha desetiletích klube tam, kde už jednou bylo.

(Pro čtenáře, kteří by měli pochybnosti: předchozí odstavec je satira. Putin samozřejmě nebrečí, protože Macron mu volá rád a vždycky se stará o to, aby ruskému příteli nebylo ubližováno. Taky o to, aby ho neranili zatvrzelí a zlí Ukrajinci, kterým je ochoten kvůli Voloďovu klidu vzít i část území.)

Úlevné je, že v této situaci je Česko díky Fialově vládě na hony vzdálené novodobým mnichovanům. Je potěšující obrázek českého raketometu RM-70 ve službách ukrajinské armády, který je zachycen v akci. Proč to potěší? Protože vyřadí snad co nejvíce ruských okupantů. A protože nebudou-li ničeni, naplní se vize, kterou popsal slovenský premiér Eduard Heger: „Ďalší na rade sme my. Ak (Ukrajinci) nezvíťazia, vieme, že Rusko pôjde ďalej, čiže je to skutočne veľmi dôležité a musíme to chápať, najmä v Európskej únii.“