Očima Saši Mitrofanova: Emír, osel a kanál

Je vhodná doba na takový výdaj. V zemi je všechno v pořádku. Státní rozpočet je v přebytku. Česko je nejen best in covid, ale je také premiantem v dopravě, kdy nám svět závidí skvělé silnice a železnici. Vzdělávání je příkladem pro kohokoliv, kdo chce pozvednout význam Vysoké školy života. Všecičko, na co se podíváš, je vyřešeno, a stát nemá kam upíchnout peníze. Tak bude kanál Miloše Zemana.

Babiš z toho bude mít jen užitek. Kdyby v příštím roce získaly opoziční strany v souhrnu více mandátů a dokázaly by vytvořit vlastní vládu bez ANO, bude to mít Babiš u hlavy státu posichrované kanálem, že sestavením kabinetu pověří jeho a klidně ho nechá vládnout i bez důvěry.

Babiš je přitom mazaný. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Emír jednou zavolal Hodžu Nasreddína a řekl, že má z jeho osla udělat bohoslovce. „Tady máš pět tisíc zlatých a dvacet let na to, abys ho to naučil. Když to nesplníš, budeš kratší o hlavu!“ řekl emír. Hodža se uklonil, vzal si peníze a odešel.