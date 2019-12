Očima Saši Mitrofanova: Dobro úplně vítězí jenom v pohádkách. Občas

Audit EK podle toho, co zveřejnila média, která ho získala, jednoznačně nevyznívá v Babišův prospěch. Kdyby se to podle těchto intencí dotáhlo až do konce, utrpí nikoli Andrej Babiš, ale Česká republika. Finančně i reputačně. Ačkoli by se mohlo zdát, že země, v níž je prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš, těžko může mít v demokratickém světě horší pověst, než už stačila získat.