ANO by ve volbách získalo víc než Piráti a ODS dohromady

Volební průzkum společnosti Median ukázal, že by volby nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, následované Piráty a ODS, kteří by shodně získali 12,5 procenta bodu. Před prahem dolní komory by zůstala Trikolóra i Zelení.